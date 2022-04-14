Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stakingverse Staked LYX (SLYX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Information Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Officiel hjemmeside: https://stakingverse.io

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stakingverse Staked LYX (SLYX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 378.22K Samlet udbud $ 280.70K Cirkulerende forsyning $ 280.70K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 378.22K Alle tiders Høj: $ 1.49 Alle tiders Lav: $ 0.601962 Nuværende pris: $ 1.35

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stakingverse Staked LYX (SLYX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLYX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLYX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLYX's tokenomics, kan du udforske SLYX tokens live-pris!

SLYX Prisprediktion Vil du vide, hvor SLYX måske er på vej hen? Vores SLYX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLYX Tokens prisprediktion nu!

