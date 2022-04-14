StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i StakeWise Staked ETH (OSETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StakeWise Staked ETH (OSETH) Information Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol. Officiel hjemmeside: https://stakewise.io Hvidbog: https://stakewise.io/stakewise-v3.pdf Køb OSETH nu!

StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StakeWise Staked ETH (OSETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Samlet udbud $ 358.88K $ 358.88K $ 358.88K Cirkulerende forsyning $ 358.88K $ 358.88K $ 358.88K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Alle tiders Høj: $ 5,029.97 $ 5,029.97 $ 5,029.97 Alle tiders Lav: $ 1,459.73 $ 1,459.73 $ 1,459.73 Nuværende pris: $ 4,870.64 $ 4,870.64 $ 4,870.64 Få mere at vide om StakeWise Staked ETH (OSETH) pris

StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StakeWise Staked ETH (OSETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OSETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OSETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OSETH's tokenomics, kan du udforske OSETH tokens live-pris!

OSETH Prisprediktion Vil du vide, hvor OSETH måske er på vej hen? Vores OSETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OSETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!