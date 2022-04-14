StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Information StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. Officiel hjemmeside: https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera Køb BERASTONE nu!

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.42M $ 23.42M $ 23.42M Samlet udbud $ 5.05K $ 5.05K $ 5.05K Cirkulerende forsyning $ 5.05K $ 5.05K $ 5.05K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.42M $ 23.42M $ 23.42M Alle tiders Høj: $ 4,779.9 $ 4,779.9 $ 4,779.9 Alle tiders Lav: $ 1,373.59 $ 1,373.59 $ 1,373.59 Nuværende pris: $ 4,634.13 $ 4,634.13 $ 4,634.13 Få mere at vide om StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) pris

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BERASTONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BERASTONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BERASTONE's tokenomics, kan du udforske BERASTONE tokens live-pris!

