Staked UTY (YUTY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24H lav $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24H høj 24H lav $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24H høj $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 All Time High $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Laveste pris $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.00% Prisændring (7D) +0.14% Prisændring (7D) +0.14%

Staked UTY (YUTY) realtidsprisen er $1.034. I løbet af de sidste 24 timer har YUTY handlet mellem et lavpunkt på $ 1.034 og et højdepunkt på $ 1.035, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YUTYs højeste pris nogensinde er $ 1.038, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.005.

Når det gælder kortsigtet performance, YUTY har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og +0.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked UTY (YUTY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M Cirkulationsforsyning 19.20M 19.20M 19.20M Samlet Udbud 19,200,540.08191221 19,200,540.08191221 19,200,540.08191221

Den nuværende markedsværdi på Staked UTY er $ 19.86M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YUTY er 19.20M, med et samlet udbud på 19200540.08191221. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.86M.