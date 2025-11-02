Staked USDai (SUSDAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1,048 24H lav $ 1,054 24H høj All Time High $ 1,19 Laveste pris $ 0,796061 Prisændring (1H) -%0,04 Prisændring (1D) -%0,34 Prisændring (7D) +%0,13

Staked USDai (SUSDAI) realtidsprisen er $1,05. I løbet af de sidste 24 timer har SUSDAI handlet mellem et lavpunkt på $ 1,048 og et højdepunkt på $ 1,054, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUSDAIs højeste pris nogensinde er $ 1,19, mens den laveste pris nogensinde er $ 0,796061.

Når det gælder kortsigtet performance, SUSDAI har ændret sig med -%0,04 i løbet af den sidste time, -%0,34 i løbet af 24 timer og +%0,13 i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked USDai (SUSDAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 146,56M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 146,56M Cirkulationsforsyning 139,60M Samlet Udbud 139.598.727,0400412

Den nuværende markedsværdi på Staked USDai er $ 146,56M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUSDAI er 139,60M, med et samlet udbud på 139598727.0400412. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 146,56M.