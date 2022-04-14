Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Staked Neptune OAS (STOAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Staked Neptune OAS (STOAS) Information stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards. Officiel hjemmeside: https://staking.neptune-lsd.com/ Køb STOAS nu!

Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Staked Neptune OAS (STOAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 143.37K $ 143.37K $ 143.37K Samlet udbud $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M Cirkulerende forsyning $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 143.37K $ 143.37K $ 143.37K Alle tiders Høj: $ 0.01989627 $ 0.01989627 $ 0.01989627 Alle tiders Lav: $ 0.01052064 $ 0.01052064 $ 0.01052064 Nuværende pris: $ 0.01269405 $ 0.01269405 $ 0.01269405 Få mere at vide om Staked Neptune OAS (STOAS) pris

Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Staked Neptune OAS (STOAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STOAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STOAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STOAS's tokenomics, kan du udforske STOAS tokens live-pris!

STOAS Prisprediktion Vil du vide, hvor STOAS måske er på vej hen? Vores STOAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STOAS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!