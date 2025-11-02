Staked msUSD (SMSUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Laveste pris $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Staked msUSD (SMSUSD) realtidsprisen er $0.694562. I løbet af de sidste 24 timer har SMSUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SMSUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.025, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.694559.

Når det gælder kortsigtet performance, SMSUSD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked msUSD (SMSUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Cirkulationsforsyning 2.39M 2.39M 2.39M Samlet Udbud 2,393,753.07427976 2,393,753.07427976 2,393,753.07427976

Den nuværende markedsværdi på Staked msUSD er $ 4.06M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SMSUSD er 2.39M, med et samlet udbud på 2393753.07427976. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.66M.