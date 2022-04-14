Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Staked Level USD (SLVLUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Staked Level USD (SLVLUSD) Information Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Officiel hjemmeside: https://level.money/ Køb SLVLUSD nu!

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Staked Level USD (SLVLUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.14M $ 39.14M $ 39.14M Samlet udbud $ 35.96M $ 35.96M $ 35.96M Cirkulerende forsyning $ 35.96M $ 35.96M $ 35.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.14M $ 39.14M $ 39.14M Alle tiders Høj: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Alle tiders Lav: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Nuværende pris: $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 Få mere at vide om Staked Level USD (SLVLUSD) pris

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Staked Level USD (SLVLUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLVLUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLVLUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLVLUSD's tokenomics, kan du udforske SLVLUSD tokens live-pris!

SLVLUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor SLVLUSD måske er på vej hen? Vores SLVLUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLVLUSD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!