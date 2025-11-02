Staked IP (STIP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4.54 $ 4.54 $ 4.54 24H lav $ 4.86 $ 4.86 $ 4.86 24H høj 24H lav $ 4.54$ 4.54 $ 4.54 24H høj $ 4.86$ 4.86 $ 4.86 All Time High $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Laveste pris $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Prisændring (1H) -0.17% Prisændring (1D) +2.03% Prisændring (7D) -15.00% Prisændring (7D) -15.00%

Staked IP (STIP) realtidsprisen er $4.66. I løbet af de sidste 24 timer har STIP handlet mellem et lavpunkt på $ 4.54 og et højdepunkt på $ 4.86, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STIPs højeste pris nogensinde er $ 15.09, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.031.

Når det gælder kortsigtet performance, STIP har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, +2.03% i løbet af 24 timer og -15.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked IP (STIP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Cirkulationsforsyning 1.29M 1.29M 1.29M Samlet Udbud 1,291,649.694436653 1,291,649.694436653 1,291,649.694436653

Den nuværende markedsværdi på Staked IP er $ 6.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STIP er 1.29M, med et samlet udbud på 1291649.694436653. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.02M.