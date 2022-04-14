Staked FRAX (SFRAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Staked FRAX (SFRAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Staked FRAX (SFRAX) Information Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Officiel hjemmeside: https://app.frax.finance/sfrax/stake

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Staked FRAX (SFRAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.34M $ 69.34M $ 69.34M Samlet udbud $ 61.37M $ 61.37M $ 61.37M Cirkulerende forsyning $ 61.37M $ 61.37M $ 61.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.34M $ 69.34M $ 69.34M Alle tiders Høj: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Alle tiders Lav: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 Nuværende pris: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Få mere at vide om Staked FRAX (SFRAX) pris

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Staked FRAX (SFRAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFRAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFRAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFRAX's tokenomics, kan du udforske SFRAX tokens live-pris!

