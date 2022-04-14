Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Staked Frax USD (SFRXUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Staked Frax USD (SFRXUSD) Information Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD's APY is the most competitive yield onchain. Officiel hjemmeside: https://frax.com

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Staked Frax USD (SFRXUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M Samlet udbud $ 32.26M $ 32.26M $ 32.26M Cirkulerende forsyning $ 32.26M $ 32.26M $ 32.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M Alle tiders Høj: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Alle tiders Lav: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Nuværende pris: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Få mere at vide om Staked Frax USD (SFRXUSD) pris

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Staked Frax USD (SFRXUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFRXUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFRXUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFRXUSD's tokenomics, kan du udforske SFRXUSD tokens live-pris!

