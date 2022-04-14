Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Staked Frax Ether (SFRXETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Staked Frax Ether (SFRXETH) Information Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. Officiel hjemmeside: https://app.frax.finance/ Køb SFRXETH nu!

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Staked Frax Ether (SFRXETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 364.99M Samlet udbud $ 70.02K Cirkulerende forsyning $ 70.02K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 364.99M Alle tiders Høj: $ 7,545.09 Alle tiders Lav: $ 1,147.58 Nuværende pris: $ 5,214.18 Få mere at vide om Staked Frax Ether (SFRXETH) pris

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Staked Frax Ether (SFRXETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFRXETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFRXETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

