Den direkte Staked BITZ pris i dag er 0.81633 USD. Følg med i realtid SBITZ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SBITZ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SBITZ

SBITZ Prisinfo

Hvad er SBITZ

SBITZ Officiel hjemmeside

SBITZ Tokenomics

SBITZ Prisprognose

Staked BITZ Logo

Staked BITZ Pris (SBITZ)

Ikke noteret

1 SBITZ til USD direkte pris:

$0.81633
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Staked BITZ (SBITZ) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:41:49 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 34.29
$ 0.777131
--

--

0.00%

0.00%

Staked BITZ (SBITZ) realtidsprisen er $0.81633. I løbet af de sidste 24 timer har SBITZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SBITZs højeste pris nogensinde er $ 34.29, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.777131.

Når det gælder kortsigtet performance, SBITZ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked BITZ (SBITZ) Markedsinformation

$ 43.38K
--
$ 34.63K
42.43K
42,425.30054841587
Den nuværende markedsværdi på Staked BITZ er $ 43.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SBITZ er 42.43K, med et samlet udbud på 42425.30054841587. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 34.63K.

Staked BITZ (SBITZ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Staked BITZ til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Staked BITZ til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Staked BITZ til USD $ -0.2192157888.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Staked BITZ til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ -0.2192157888-26.85%
90 dage$ 0--

Hvad er Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Staked BITZ (SBITZ) Ressource

Officiel hjemmeside

Staked BITZ Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Staked BITZ (SBITZ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Staked BITZ (SBITZ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Staked BITZ.

Tjek Staked BITZ prisprediktion nu!

SBITZ til lokale valutaer

Staked BITZ (SBITZ) Tokenomics

At forstå tokenomics for Staked BITZ (SBITZ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SBITZ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Staked BITZ (SBITZ)

Hvor meget er Staked BITZ (SBITZ) værd i dag?
Den direkte SBITZ pris i USD er 0.81633 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SBITZ til USD pris?
Den aktuelle pris på SBITZtil USD er $ 0.81633. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Staked BITZ?
Markedsværdien for SBITZ er $ 43.38K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SBITZ?
Den cirkulerende forsyning af SBITZ er 42.43K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SBITZ?
SBITZ opnåede en ATH-pris på 34.29 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SBITZ?
SBITZ så en ATL-pris på 0.777131 USD.
Hvad er handelsvolumen for SBITZ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SBITZ er -- USD.
Bliver SBITZ højere i år?
SBITZ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SBITZ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Staked BITZ (SBITZ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

