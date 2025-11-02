Staked BITZ (SBITZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Laveste pris $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Staked BITZ (SBITZ) realtidsprisen er $0.81633. I løbet af de sidste 24 timer har SBITZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SBITZs højeste pris nogensinde er $ 34.29, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.777131.

Når det gælder kortsigtet performance, SBITZ har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked BITZ (SBITZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 34.63K$ 34.63K $ 34.63K Cirkulationsforsyning 42.43K 42.43K 42.43K Samlet Udbud 42,425.30054841587 42,425.30054841587 42,425.30054841587

Den nuværende markedsværdi på Staked BITZ er $ 43.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SBITZ er 42.43K, med et samlet udbud på 42425.30054841587. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 34.63K.