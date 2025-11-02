Staked Aria Premier Launch Pris (STAPL)
+0.01%
+0.35%
-0.91%
-0.91%
Staked Aria Premier Launch (STAPL) realtidsprisen er $0.973028. I løbet af de sidste 24 timer har STAPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.963649 og et højdepunkt på $ 0.973036, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STAPLs højeste pris nogensinde er $ 1.042, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.871702.
Når det gælder kortsigtet performance, STAPL har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -0.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Staked Aria Premier Launch er $ 8.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STAPL er 8.45M, med et samlet udbud på 8447151.391095819. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.22M.
I løbet af i dag var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.00341136.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.0262631933.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.0581144865.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.0221326550976383.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.00341136
|+0.35%
|30 dage
|$ +0.0262631933
|+2.70%
|60 dage
|$ +0.0581144865
|+5.97%
|90 dage
|$ +0.0221326550976383
|+2.33%
Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.
Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.
MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!
Hvor meget vil Staked Aria Premier Launch (STAPL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Staked Aria Premier Launch (STAPL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Staked Aria Premier Launch.
Tjek Staked Aria Premier Launch prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for Staked Aria Premier Launch (STAPL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STAPL Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper