Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.963649 $ 0.963649 $ 0.963649 24H lav $ 0.973036 $ 0.973036 $ 0.973036 24H høj 24H lav $ 0.963649$ 0.963649 $ 0.963649 24H høj $ 0.973036$ 0.973036 $ 0.973036 All Time High $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Laveste pris $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.35% Prisændring (7D) -0.91% Prisændring (7D) -0.91%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) realtidsprisen er $0.973028. I løbet af de sidste 24 timer har STAPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.963649 og et højdepunkt på $ 0.973036, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STAPLs højeste pris nogensinde er $ 1.042, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.871702.

Når det gælder kortsigtet performance, STAPL har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -0.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Cirkulationsforsyning 8.45M 8.45M 8.45M Samlet Udbud 8,447,151.391095819 8,447,151.391095819 8,447,151.391095819

Den nuværende markedsværdi på Staked Aria Premier Launch er $ 8.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STAPL er 8.45M, med et samlet udbud på 8447151.391095819. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.22M.