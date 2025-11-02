UdvekslingDEX+
Den direkte Staked Aria Premier Launch pris i dag er 0.973028 USD. Følg med i realtid STAPL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STAPL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STAPL

STAPL Prisinfo

Hvad er STAPL

STAPL Officiel hjemmeside

STAPL Tokenomics

STAPL Prisprognose

Staked Aria Premier Launch Logo

Staked Aria Premier Launch Pris (STAPL)

Ikke noteret

1 STAPL til USD direkte pris:

$0.973028
$0.973028$0.973028
+0.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:49:37 (UTC+8)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.963649
$ 0.963649$ 0.963649
24H lav
$ 0.973036
$ 0.973036$ 0.973036
24H høj

$ 0.963649
$ 0.963649$ 0.963649

$ 0.973036
$ 0.973036$ 0.973036

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.871702
$ 0.871702$ 0.871702

+0.01%

+0.35%

-0.91%

-0.91%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) realtidsprisen er $0.973028. I løbet af de sidste 24 timer har STAPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.963649 og et højdepunkt på $ 0.973036, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STAPLs højeste pris nogensinde er $ 1.042, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.871702.

Når det gælder kortsigtet performance, STAPL har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -0.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Markedsinformation

$ 8.22M
$ 8.22M$ 8.22M

--
----

$ 8.22M
$ 8.22M$ 8.22M

8.45M
8.45M 8.45M

8,447,151.391095819
8,447,151.391095819 8,447,151.391095819

Den nuværende markedsværdi på Staked Aria Premier Launch er $ 8.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STAPL er 8.45M, med et samlet udbud på 8447151.391095819. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.22M.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.00341136.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.0262631933.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.0581144865.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Staked Aria Premier Launch til USD $ +0.0221326550976383.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00341136+0.35%
30 dage$ +0.0262631933+2.70%
60 dage$ +0.0581144865+5.97%
90 dage$ +0.0221326550976383+2.33%

Hvad er Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Ressource

Officiel hjemmeside

Staked Aria Premier Launch Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Staked Aria Premier Launch (STAPL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Staked Aria Premier Launch (STAPL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Staked Aria Premier Launch.

Tjek Staked Aria Premier Launch prisprediktion nu!

STAPL til lokale valutaer

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Staked Aria Premier Launch (STAPL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STAPL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Hvor meget er Staked Aria Premier Launch (STAPL) værd i dag?
Den direkte STAPL pris i USD er 0.973028 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STAPL til USD pris?
Den aktuelle pris på STAPLtil USD er $ 0.973028. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Staked Aria Premier Launch?
Markedsværdien for STAPL er $ 8.22M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STAPL?
Den cirkulerende forsyning af STAPL er 8.45M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STAPL?
STAPL opnåede en ATH-pris på 1.042 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STAPL?
STAPL så en ATL-pris på 0.871702 USD.
Hvad er handelsvolumen for STAPL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STAPL er -- USD.
Bliver STAPL højere i år?
STAPL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STAPL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

