Stadium Coin (STADIUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stadium Coin (STADIUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stadium Coin (STADIUM) Information Welcome to the only stadium where the crowd never stops cheering and the charts never stop pumping. Stadium Coin isn’t just another meme token — it’s a full-blown sports arena of chaos, hype, and degeneracy. Whether you're here to watch Pepe score hat tricks or Doge do a backflip in a jersey, one thing’s for sure: This is where memes become champions. No sidelines. No benchwarmers. Only full-send. Officiel hjemmeside: https://stadiumcoin.fun/ Køb STADIUM nu!

Stadium Coin (STADIUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stadium Coin (STADIUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K Samlet udbud $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Cirkulerende forsyning $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K Alle tiders Høj: $ 0.0003534 $ 0.0003534 $ 0.0003534 Alle tiders Lav: $ 0.00000566 $ 0.00000566 $ 0.00000566 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stadium Coin (STADIUM) pris

Stadium Coin (STADIUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stadium Coin (STADIUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STADIUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STADIUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STADIUM's tokenomics, kan du udforske STADIUM tokens live-pris!

STADIUM Prisprediktion Vil du vide, hvor STADIUM måske er på vej hen? Vores STADIUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STADIUM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!