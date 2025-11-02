Stacy Staked XTZ (STXTZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.599074 24H lav $ 0.612198 24H høj Prisændring (1H) -0.30% Prisændring (1D) -0.42% Prisændring (7D) -4.69% All Time High $ 1.06 Laveste pris $ 0.464512

Stacy Staked XTZ (STXTZ) realtidsprisen er $0.600931. I løbet af de sidste 24 timer har STXTZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.599074 og et højdepunkt på $ 0.612198, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STXTZs højeste pris nogensinde er $ 1.06, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.464512.

Når det gælder kortsigtet performance, STXTZ har ændret sig med -0.30% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og -4.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.20M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.20M Cirkulationsforsyning 8.65M Samlet Udbud 8,647,983.073798

Den nuværende markedsværdi på Stacy Staked XTZ er $ 5.20M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STXTZ er 8.65M, med et samlet udbud på 8647983.073798. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.20M.