Den direkte Stacy Staked XTZ pris i dag er 0.600931 USD. Følg med i realtid STXTZ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STXTZ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Stacy Staked XTZ pris i dag er 0.600931 USD. Følg med i realtid STXTZ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STXTZ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) realtidsprisen er $0.600931. I løbet af de sidste 24 timer har STXTZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.599074 og et højdepunkt på $ 0.612198, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STXTZs højeste pris nogensinde er $ 1.06, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.464512.

Når det gælder kortsigtet performance, STXTZ har ændret sig med -0.30% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og -4.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Markedsinformation

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

--
----

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

8.65M
8.65M 8.65M

8,647,983.073798
8,647,983.073798 8,647,983.073798

Den nuværende markedsværdi på Stacy Staked XTZ er $ 5.20M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STXTZ er 8.65M, med et samlet udbud på 8647983.073798. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.20M.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Stacy Staked XTZ til USD $ -0.0025785391430517.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Stacy Staked XTZ til USD $ -0.1094032744.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Stacy Staked XTZ til USD $ -0.1824506439.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Stacy Staked XTZ til USD $ -0.1871563349480682.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0025785391430517-0.42%
30 dage$ -0.1094032744-18.20%
60 dage$ -0.1824506439-30.36%
90 dage$ -0.1871563349480682-23.74%

Hvad er Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Ressource

Stacy Staked XTZ Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Stacy Staked XTZ (STXTZ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Stacy Staked XTZ (STXTZ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Stacy Staked XTZ.

Tjek Stacy Staked XTZ prisprediktion nu!

STXTZ til lokale valutaer

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics

At forstå tokenomics for Stacy Staked XTZ (STXTZ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STXTZ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Hvor meget er Stacy Staked XTZ (STXTZ) værd i dag?
Den direkte STXTZ pris i USD er 0.600931 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STXTZ til USD pris?
Den aktuelle pris på STXTZtil USD er $ 0.600931. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Stacy Staked XTZ?
Markedsværdien for STXTZ er $ 5.20M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STXTZ?
Den cirkulerende forsyning af STXTZ er 8.65M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STXTZ?
STXTZ opnåede en ATH-pris på 1.06 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STXTZ?
STXTZ så en ATL-pris på 0.464512 USD.
Hvad er handelsvolumen for STXTZ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STXTZ er -- USD.
Bliver STXTZ højere i år?
STXTZ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STXTZ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

