Stables Labs USDX (USDX) Information USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Officiel hjemmeside: http://stableslabs.com Hvidbog: https://docs.usdx.money/ Køb USDX nu!

Stables Labs USDX (USDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stables Labs USDX (USDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 677.76M $ 677.76M $ 677.76M Samlet udbud $ 678.30M $ 678.30M $ 678.30M Cirkulerende forsyning $ 678.30M $ 678.30M $ 678.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 677.76M $ 677.76M $ 677.76M Alle tiders Høj: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Alle tiders Lav: $ 0.944423 $ 0.944423 $ 0.944423 Nuværende pris: $ 0.999211 $ 0.999211 $ 0.999211 Få mere at vide om Stables Labs USDX (USDX) pris

Stables Labs USDX (USDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stables Labs USDX (USDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDX's tokenomics, kan du udforske USDX tokens live-pris!

USDX Prisprediktion Vil du vide, hvor USDX måske er på vej hen? Vores USDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDX Tokens prisprediktion nu!

