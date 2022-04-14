Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stables Labs Staked USDX (SUSDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Information USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Officiel hjemmeside: http://stableslabs.com Hvidbog: https://docs.usdx.money/

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stables Labs Staked USDX (SUSDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 251.14M Samlet udbud $ 230.05M Cirkulerende forsyning $ 230.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 251.14M Alle tiders Høj: $ 1.17 Alle tiders Lav: $ 0.980819 Nuværende pris: $ 1.092

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stables Labs Staked USDX (SUSDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUSDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUSDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

