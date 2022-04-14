Stability (STBL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stability (STBL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stability (STBL) Information Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://stability.farm/ Hvidbog: https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems Køb STBL nu!

Stability (STBL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stability (STBL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 584.64K $ 584.64K $ 584.64K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Alle tiders Høj: $ 0.121797 $ 0.121797 $ 0.121797 Alle tiders Lav: $ 0.055804 $ 0.055804 $ 0.055804 Nuværende pris: $ 0.058883 $ 0.058883 $ 0.058883 Få mere at vide om Stability (STBL) pris

Stability (STBL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stability (STBL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STBL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STBL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STBL's tokenomics, kan du udforske STBL tokens live-pris!

STBL Prisprediktion Vil du vide, hvor STBL måske er på vej hen? Vores STBL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STBL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!