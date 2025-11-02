SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00104497 $ 0.00104497 $ 0.00104497 24H lav $ 0.00112553 $ 0.00112553 $ 0.00112553 24H høj 24H lav $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 24H høj $ 0.00112553$ 0.00112553 $ 0.00112553 All Time High $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 Laveste pris $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 Prisændring (1H) -0.57% Prisændring (1D) +6.02% Prisændring (7D) -3.28% Prisændring (7D) -3.28%

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) realtidsprisen er $0.00111602. I løbet af de sidste 24 timer har SQUIGSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00104497 og et højdepunkt på $ 0.00112553, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SQUIGSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.00839806, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00104497.

Når det gælder kortsigtet performance, SQUIGSTR har ændret sig med -0.57% i løbet af den sidste time, +6.02% i løbet af 24 timer og -3.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Cirkulationsforsyning 957.67M 957.67M 957.67M Samlet Udbud 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546

Den nuværende markedsværdi på SquiggleStrategy er $ 1.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SQUIGSTR er 957.67M, med et samlet udbud på 946867832.5963546. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.