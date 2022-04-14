sqrFUND (SQR) Tokenomics Få vigtig indsigt i sqrFUND (SQR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sqrFUND (SQR) Information sqrFund is the first fund that transforms community DAOs' collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO's builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support. Officiel hjemmeside: https://sqrfund.ai/ Hvidbog: https://x.com/sqrfund_ai/status/1866120837600092290

sqrFUND (SQR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sqrFUND (SQR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 91.39K $ 91.39K $ 91.39K Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91.39K $ 91.39K $ 91.39K Alle tiders Høj: $ 0.0037965 $ 0.0037965 $ 0.0037965 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om sqrFUND (SQR) pris

sqrFUND (SQR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sqrFUND (SQR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SQR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SQR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SQR's tokenomics, kan du udforske SQR tokens live-pris!

SQR Prisprediktion Vil du vide, hvor SQR måske er på vej hen? Vores SQR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

