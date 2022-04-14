SQRCAT (SQRCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SQRCAT (SQRCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SQRCAT (SQRCAT) Information SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers. Officiel hjemmeside: https://sqrcat.io/ Køb SQRCAT nu!

SQRCAT (SQRCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SQRCAT (SQRCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.10K $ 19.10K $ 19.10K Samlet udbud $ 48.16T $ 48.16T $ 48.16T Cirkulerende forsyning $ 48.16T $ 48.16T $ 48.16T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.10K $ 19.10K $ 19.10K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SQRCAT (SQRCAT) pris

SQRCAT (SQRCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SQRCAT (SQRCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SQRCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SQRCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SQRCAT's tokenomics, kan du udforske SQRCAT tokens live-pris!

