SQRBIT (SQRB) Tokenomics Få vigtig indsigt i SQRBIT (SQRB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SQRBIT (SQRB) Information SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT! Officiel hjemmeside: https://www.sqrbit.com Hvidbog: https://sqrbit.com/whitepaper/ Køb SQRB nu!

SQRBIT (SQRB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SQRBIT (SQRB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 91.86K $ 91.86K $ 91.86K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 270.14K $ 270.14K $ 270.14K Alle tiders Høj: $ 0.107605 $ 0.107605 $ 0.107605 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SQRBIT (SQRB) pris

SQRBIT (SQRB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SQRBIT (SQRB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SQRB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SQRB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SQRB's tokenomics, kan du udforske SQRB tokens live-pris!

SQRB Prisprediktion Vil du vide, hvor SQRB måske er på vej hen? Vores SQRB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SQRB Tokens prisprediktion nu!

