SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.77% Prisændring (1D) +25.03% Prisændring (7D) +22.42% Prisændring (7D) +22.42%

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SPYAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPYAIs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SPYAI har ændret sig med +0.77% i løbet af den sidste time, +25.03% i løbet af 24 timer og +22.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 105.87K$ 105.87K $ 105.87K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 105.87K$ 105.87K $ 105.87K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SPY AI AGENT by Virtuals er $ 105.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPYAI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 105.87K.