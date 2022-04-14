SPURDO ON ETH (SPURDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i SPURDO ON ETH (SPURDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SPURDO ON ETH (SPURDO) Information Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements! Officiel hjemmeside: https://spurdo-erc.xyz/ Køb SPURDO nu!

SPURDO ON ETH (SPURDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SPURDO ON ETH (SPURDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 446.06K $ 446.06K $ 446.06K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 446.06K $ 446.06K $ 446.06K Alle tiders Høj: $ 0.04680185 $ 0.04680185 $ 0.04680185 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00044606 $ 0.00044606 $ 0.00044606 Få mere at vide om SPURDO ON ETH (SPURDO) pris

SPURDO ON ETH (SPURDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SPURDO ON ETH (SPURDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPURDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPURDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPURDO's tokenomics, kan du udforske SPURDO tokens live-pris!

SPURDO Prisprediktion Vil du vide, hvor SPURDO måske er på vej hen? Vores SPURDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPURDO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!