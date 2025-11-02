SprotoStrategy (SPRSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00029413 Laveste pris $ 0.00001296 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +1.22%

SprotoStrategy (SPRSTR) realtidsprisen er $0.00001368. I løbet af de sidste 24 timer har SPRSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPRSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.00029413, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001296.

Når det gælder kortsigtet performance, SPRSTR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SprotoStrategy (SPRSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.68K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.68K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SprotoStrategy er $ 13.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPRSTR er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.68K.