Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spring Staked SUI (SSUI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spring Staked SUI (SSUI) Information SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Officiel hjemmeside: https://springsui.com/ Køb SSUI nu!

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spring Staked SUI (SSUI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.47M $ 32.47M $ 32.47M Samlet udbud $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Cirkulerende forsyning $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.47M $ 32.47M $ 32.47M Alle tiders Høj: $ 18.79 $ 18.79 $ 18.79 Alle tiders Lav: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Nuværende pris: $ 3.91 $ 3.91 $ 3.91 Få mere at vide om Spring Staked SUI (SSUI) pris

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spring Staked SUI (SSUI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SSUI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SSUI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SSUI's tokenomics, kan du udforske SSUI tokens live-pris!

SSUI Prisprediktion Vil du vide, hvor SSUI måske er på vej hen? Vores SSUI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SSUI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!