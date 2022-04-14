Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Spring Staked SUI (SSUI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Spring Staked SUI (SSUI) Information

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui.

It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

Officiel hjemmeside:
https://springsui.com/

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spring Staked SUI (SSUI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 32.47M
$ 32.47M$ 32.47M
Samlet udbud
$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M
Cirkulerende forsyning
$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 32.47M
$ 32.47M$ 32.47M
Alle tiders Høj:
$ 18.79
$ 18.79$ 18.79
Alle tiders Lav:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
Nuværende pris:
$ 3.91
$ 3.91$ 3.91

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Spring Staked SUI (SSUI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SSUI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SSUI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SSUI's tokenomics, kan du udforske SSUI tokens live-pris!

SSUI Prisprediktion

Vil du vide, hvor SSUI måske er på vej hen? Vores SSUI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.