SPOT AI ($SPOT) Tokenomics
SPOT AI ($SPOT) Information
SPOT AI is a groundbreaking Buybot, Sniper Bot, and Trending channel, developed for the SUI network, designed to enhance and streamline your trading experience, and we have future utilities. SPOT AI is designed with growth in mind. Here is a glimpse of what the future holds:
Advanced Analytics: AI-driven predictive models to provide highly accurate market forecasts.
Multi-Network Expansion: Support for additional blockchain networks beyond SUI, including Ethereum and Solana.
Social Trading Features: Introduce community-driven insights where users can share and discuss strategies.
Gamification and Rewards: Daily, weekly, and monthly challenges with leaderboard rankings.
Enhanced Security Measures: AI-powered threat detection and multi-signature wallet integration.
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SPOT AI ($SPOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
SPOT AI ($SPOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for SPOT AI ($SPOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal $SPOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange $SPOT tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår $SPOT's tokenomics, kan du udforske $SPOT tokens live-pris!
$SPOT Prisprediktion
Vil du vide, hvor $SPOT måske er på vej hen? Vores $SPOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.