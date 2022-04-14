Sports Analyst AI (SPORT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sports Analyst AI (SPORT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sports Analyst AI (SPORT) Information Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events! The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting. Officiel hjemmeside: https://staicy.ai/ Hvidbog: https://staicysport.gitbook.io/staicysport Køb SPORT nu!

Sports Analyst AI (SPORT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sports Analyst AI (SPORT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.26K $ 10.26K $ 10.26K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 20.82M $ 20.82M $ 20.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.35K $ 10.35K $ 10.35K Alle tiders Høj: $ 0.06956 $ 0.06956 $ 0.06956 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00049299 $ 0.00049299 $ 0.00049299 Få mere at vide om Sports Analyst AI (SPORT) pris

Sports Analyst AI (SPORT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sports Analyst AI (SPORT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPORT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPORT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPORT's tokenomics, kan du udforske SPORT tokens live-pris!

