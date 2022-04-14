Sport Bettor AI (ZEBRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sport Bettor AI (ZEBRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sport Bettor AI (ZEBRO) Information Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Køb ZEBRO nu!

Sport Bettor AI (ZEBRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sport Bettor AI (ZEBRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.07K $ 82.07K $ 82.07K Samlet udbud $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Cirkulerende forsyning $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.07K $ 82.07K $ 82.07K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sport Bettor AI (ZEBRO) pris

Sport Bettor AI (ZEBRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sport Bettor AI (ZEBRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEBRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEBRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEBRO's tokenomics, kan du udforske ZEBRO tokens live-pris!

