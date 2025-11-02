Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00041305 $ 0.00041305 $ 0.00041305 24H lav $ 0.0005679 $ 0.0005679 $ 0.0005679 24H høj 24H lav $ 0.00041305$ 0.00041305 $ 0.00041305 24H høj $ 0.0005679$ 0.0005679 $ 0.0005679 All Time High $ 0.00198963$ 0.00198963 $ 0.00198963 Laveste pris $ 0.0002691$ 0.0002691 $ 0.0002691 Prisændring (1H) -2.03% Prisændring (1D) +27.49% Prisændring (7D) -1.37% Prisændring (7D) -1.37%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) realtidsprisen er $0.00052821. I løbet af de sidste 24 timer har SPLOOT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00041305 og et højdepunkt på $ 0.0005679, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPLOOTs højeste pris nogensinde er $ 0.00198963, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0002691.

Når det gælder kortsigtet performance, SPLOOT har ændret sig med -2.03% i løbet af den sidste time, +27.49% i løbet af 24 timer og -1.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 526.76K$ 526.76K $ 526.76K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 526.76K$ 526.76K $ 526.76K Cirkulationsforsyning 997.25M 997.25M 997.25M Samlet Udbud 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Den nuværende markedsværdi på Sploots by Virtuals er $ 526.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPLOOT er 997.25M, med et samlet udbud på 997247740.9496186. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 526.76K.