Den direkte Sploots by Virtuals pris i dag er 0.00052821 USD. Følg med i realtid SPLOOT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPLOOT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPLOOT

SPLOOT Prisinfo

Hvad er SPLOOT

SPLOOT Officiel hjemmeside

SPLOOT Tokenomics

SPLOOT Prisprognose

Sploots by Virtuals Logo

Sploots by Virtuals Pris (SPLOOT)

Ikke noteret

1 SPLOOT til USD direkte pris:

$0.00052821
$0.00052821
+27.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:48:34 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00041305
$ 0.00041305
24H lav
$ 0.0005679
$ 0.0005679
24H høj

$ 0.00041305
$ 0.00041305

$ 0.0005679
$ 0.0005679

$ 0.00198963
$ 0.00198963

$ 0.0002691
$ 0.0002691

-2.03%

+27.49%

-1.37%

-1.37%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) realtidsprisen er $0.00052821. I løbet af de sidste 24 timer har SPLOOT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00041305 og et højdepunkt på $ 0.0005679, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPLOOTs højeste pris nogensinde er $ 0.00198963, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0002691.

Når det gælder kortsigtet performance, SPLOOT har ændret sig med -2.03% i løbet af den sidste time, +27.49% i løbet af 24 timer og -1.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Markedsinformation

$ 526.76K
$ 526.76K

--
--

$ 526.76K
$ 526.76K

997.25M
997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186

Den nuværende markedsværdi på Sploots by Virtuals er $ 526.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPLOOT er 997.25M, med et samlet udbud på 997247740.9496186. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 526.76K.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Sploots by Virtuals til USD $ +0.0001139.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Sploots by Virtuals til USD $ -0.0003435977.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Sploots by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Sploots by Virtuals til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0001139+27.49%
30 dage$ -0.0003435977-65.04%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ressource

Officiel hjemmeside

Sploots by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sploots by Virtuals (SPLOOT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sploots by Virtuals (SPLOOT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sploots by Virtuals.

Tjek Sploots by Virtuals prisprediktion nu!

SPLOOT til lokale valutaer

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sploots by Virtuals (SPLOOT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPLOOT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Hvor meget er Sploots by Virtuals (SPLOOT) værd i dag?
Den direkte SPLOOT pris i USD er 0.00052821 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPLOOT til USD pris?
Den aktuelle pris på SPLOOTtil USD er $ 0.00052821. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sploots by Virtuals?
Markedsværdien for SPLOOT er $ 526.76K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPLOOT?
Den cirkulerende forsyning af SPLOOT er 997.25M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPLOOT?
SPLOOT opnåede en ATH-pris på 0.00198963 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPLOOT?
SPLOOT så en ATL-pris på 0.0002691 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPLOOT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPLOOT er -- USD.
Bliver SPLOOT højere i år?
SPLOOT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPLOOT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:48:34 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,999.98

$3,867.81

$0.02751

$185.54

$1.0003

$109,999.98

$3,867.81

$185.54

$71.79

$20.037

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07228

$0.000000000000000000000020

$0.0039227

$0.00005466

$0.0021

$0.000277

