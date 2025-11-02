Splash Token (SPLASH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0063972$ 0.0063972 $ 0.0063972 Laveste pris $ 0.00044358$ 0.00044358 $ 0.00044358 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Splash Token (SPLASH) realtidsprisen er $0.0004438. I løbet af de sidste 24 timer har SPLASH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPLASHs højeste pris nogensinde er $ 0.0063972, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00044358.

Når det gælder kortsigtet performance, SPLASH har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Splash Token (SPLASH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 410.52K$ 410.52K $ 410.52K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 443.81K$ 443.81K $ 443.81K Cirkulationsforsyning 925.00M 925.00M 925.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Splash Token er $ 410.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPLASH er 925.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 443.81K.