spiritcoin (SPIRITCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000639 $ 0.00000639 $ 0.00000639 24H lav $ 0.00000653 $ 0.00000653 $ 0.00000653 24H høj 24H lav $ 0.00000639$ 0.00000639 $ 0.00000639 24H høj $ 0.00000653$ 0.00000653 $ 0.00000653 All Time High $ 0.00056793$ 0.00056793 $ 0.00056793 Laveste pris $ 0.00000629$ 0.00000629 $ 0.00000629 Prisændring (1H) +1.58% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -4.07% Prisændring (7D) -4.07%

spiritcoin (SPIRITCOIN) realtidsprisen er $0.00000653. I løbet af de sidste 24 timer har SPIRITCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000639 og et højdepunkt på $ 0.00000653, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPIRITCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00056793, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000629.

Når det gælder kortsigtet performance, SPIRITCOIN har ændret sig med +1.58% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -4.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

spiritcoin (SPIRITCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Cirkulationsforsyning 999.58M 999.58M 999.58M Samlet Udbud 999,575,972.297108 999,575,972.297108 999,575,972.297108

Den nuværende markedsværdi på spiritcoin er $ 6.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPIRITCOIN er 999.58M, med et samlet udbud på 999575972.297108. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.53K.