SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SpineDAO Token (SPINE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
SpineDAO Token (SPINE) Information

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

https://www.spinedao.com/
https://spinedao.gitbook.io/spinedao

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SpineDAO Token (SPINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.77M
Samlet udbud
$ 1000.00M
Cirkulerende forsyning
$ 297.87M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 9.31M
Alle tiders Høj:
$ 0.00960481
Alle tiders Lav:
$ 0.00570414
Nuværende pris:
$ 0.00930303
SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SpineDAO Token (SPINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SPINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SPINE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SPINE's tokenomics, kan du udforske SPINE tokens live-pris!

SPINE Prisprediktion

Vil du vide, hvor SPINE måske er på vej hen? Vores SPINE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.