SpineDAO Token (SPINE) Information SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.spinedao.com/ Hvidbog: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Køb SPINE nu!

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SpineDAO Token (SPINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.31M $ 9.31M $ 9.31M Alle tiders Høj: $ 0.00960481 $ 0.00960481 $ 0.00960481 Alle tiders Lav: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Nuværende pris: $ 0.00930303 $ 0.00930303 $ 0.00930303 Få mere at vide om SpineDAO Token (SPINE) pris

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SpineDAO Token (SPINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPINE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPINE's tokenomics, kan du udforske SPINE tokens live-pris!

SPINE Prisprediktion Vil du vide, hvor SPINE måske er på vej hen? Vores SPINE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPINE Tokens prisprediktion nu!

