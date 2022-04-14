SpinDash (SPINDASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i SpinDash (SPINDASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SpinDash (SPINDASH) Information SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products. Officiel hjemmeside: https://spindash.gg/ Hvidbog: https://spindash.gitbook.io/spindash-docs

SpinDash (SPINDASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SpinDash (SPINDASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.54K $ 7.54K $ 7.54K Samlet udbud $ 933.42M $ 933.42M $ 933.42M Cirkulerende forsyning $ 650.32M $ 650.32M $ 650.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.82K $ 10.82K $ 10.82K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SpinDash (SPINDASH) pris

SpinDash (SPINDASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SpinDash (SPINDASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPINDASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPINDASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPINDASH's tokenomics, kan du udforske SPINDASH tokens live-pris!

SPINDASH Prisprediktion Vil du vide, hvor SPINDASH måske er på vej hen? Vores SPINDASH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPINDASH Tokens prisprediktion nu!

