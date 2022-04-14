Spin It (SPIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spin It (SPIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spin It (SPIN) Information SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now! Officiel hjemmeside: https://spinit.owl.games/ Køb SPIN nu!

Spin It (SPIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spin It (SPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 610.56K $ 610.56K $ 610.56K Samlet udbud $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M Cirkulerende forsyning $ 179.51M $ 179.51M $ 179.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Alle tiders Høj: $ 0.00577706 $ 0.00577706 $ 0.00577706 Alle tiders Lav: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 Nuværende pris: $ 0.0034009 $ 0.0034009 $ 0.0034009 Få mere at vide om Spin It (SPIN) pris

Spin It (SPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spin It (SPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPIN's tokenomics, kan du udforske SPIN tokens live-pris!

SPIN Prisprediktion Vil du vide, hvor SPIN måske er på vej hen? Vores SPIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!