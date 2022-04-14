Spheroid Universe (SPH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spheroid Universe (SPH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spheroid Universe (SPH) Information
Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform's technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.
Officiel hjemmeside: https://www.spheroiduniverse.io/

Spheroid Universe (SPH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spheroid Universe (SPH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Samlet udbud $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B Cirkulerende forsyning $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Alle tiders Høj: $ 0.53551 $ 0.53551 $ 0.53551 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00053823 $ 0.00053823 $ 0.00053823 Få mere at vide om Spheroid Universe (SPH) pris

Spheroid Universe (SPH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spheroid Universe (SPH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPH's tokenomics, kan du udforske SPH tokens live-pris!

