Sphere Finance (SPHERE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sphere Finance (SPHERE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Sphere Finance (SPHERE) Information The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token. Officiel hjemmeside: https://sphere.finance/

Sphere Finance (SPHERE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sphere Finance (SPHERE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 357.59K $ 357.59K $ 357.59K Samlet udbud $ 8.96B $ 8.96B $ 8.96B Cirkulerende forsyning $ 7.67B $ 7.67B $ 7.67B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 417.82K $ 417.82K $ 417.82K Alle tiders Høj: $ 0.115363 $ 0.115363 $ 0.115363 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sphere Finance (SPHERE) pris

Sphere Finance (SPHERE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sphere Finance (SPHERE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPHERE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPHERE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPHERE's tokenomics, kan du udforske SPHERE tokens live-pris!

