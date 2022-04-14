Spectrum (SPCTRM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spectrum (SPCTRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spectrum (SPCTRM) Information Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond). Officiel hjemmeside: https://spectrumsol.xyz/ Hvidbog: https://docsend.com/view/v6xvfz9e7a9779jf Køb SPCTRM nu!

Spectrum (SPCTRM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spectrum (SPCTRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.23K $ 9.23K $ 9.23K Samlet udbud $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M Cirkulerende forsyning $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.23K $ 9.23K $ 9.23K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Spectrum (SPCTRM) pris

Spectrum (SPCTRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spectrum (SPCTRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPCTRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPCTRM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPCTRM's tokenomics, kan du udforske SPCTRM tokens live-pris!

SPCTRM Prisprediktion Vil du vide, hvor SPCTRM måske er på vej hen? Vores SPCTRM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPCTRM Tokens prisprediktion nu!

