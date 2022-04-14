Spectre (SPR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spectre (SPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spectre (SPR) Information Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network. Officiel hjemmeside: https://spectre-network.org/ Hvidbog: https://spectre-network.org/docs/Spectre-Network-Whitepaper.pdf Køb SPR nu!

Spectre (SPR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spectre (SPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 149.89K $ 149.89K $ 149.89K Samlet udbud $ 421.62M $ 421.62M $ 421.62M Cirkulerende forsyning $ 417.58M $ 417.58M $ 417.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 151.34K $ 151.34K $ 151.34K Alle tiders Høj: $ 0.00994446 $ 0.00994446 $ 0.00994446 Alle tiders Lav: $ 0.00031094 $ 0.00031094 $ 0.00031094 Nuværende pris: $ 0.00035894 $ 0.00035894 $ 0.00035894 Få mere at vide om Spectre (SPR) pris

Spectre (SPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spectre (SPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPR's tokenomics, kan du udforske SPR tokens live-pris!

