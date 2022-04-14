Spectre AI (SPECTRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spectre AI (SPECTRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spectre AI (SPECTRE) Information SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors. Officiel hjemmeside: https://spectreai.io/ Hvidbog: https://spectre-ai-prediction-bot.gitbook.io/spectre-ai-trading-bot/ Køb SPECTRE nu!

Spectre AI (SPECTRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spectre AI (SPECTRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.79M $ 26.79M $ 26.79M Samlet udbud $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Cirkulerende forsyning $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.79M $ 26.79M $ 26.79M Alle tiders Høj: $ 7.09 $ 7.09 $ 7.09 Alle tiders Lav: $ 0.02880028 $ 0.02880028 $ 0.02880028 Nuværende pris: $ 2.68 $ 2.68 $ 2.68 Få mere at vide om Spectre AI (SPECTRE) pris

Spectre AI (SPECTRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spectre AI (SPECTRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPECTRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPECTRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPECTRE's tokenomics, kan du udforske SPECTRE tokens live-pris!

SPECTRE Prisprediktion Vil du vide, hvor SPECTRE måske er på vej hen? Vores SPECTRE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPECTRE Tokens prisprediktion nu!

