Spectral Sight (SIGHT) Information $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of "spectral sight" an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Officiel hjemmeside: https://sightspectral.xyz/

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spectral Sight (SIGHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.64K $ 11.64K $ 11.64K Samlet udbud $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Cirkulerende forsyning $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.64K $ 11.64K $ 11.64K Alle tiders Høj: $ 0.00115466 $ 0.00115466 $ 0.00115466 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Spectral Sight (SIGHT) pris

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spectral Sight (SIGHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIGHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIGHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIGHT's tokenomics, kan du udforske SIGHT tokens live-pris!

