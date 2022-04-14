Speciex (SPEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Speciex (SPEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Speciex (SPEX) Information The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Officiel hjemmeside: https://speciex.io/ Hvidbog: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Køb SPEX nu!

Speciex (SPEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Speciex (SPEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 220.88K $ 220.88K $ 220.88K Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 251.25M $ 251.25M $ 251.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Alle tiders Høj: $ 0.01629199 $ 0.01629199 $ 0.01629199 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00087916 $ 0.00087916 $ 0.00087916 Få mere at vide om Speciex (SPEX) pris

Speciex (SPEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Speciex (SPEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPEX's tokenomics, kan du udforske SPEX tokens live-pris!

