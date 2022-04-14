Spare Parts Universe (SPU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spare Parts Universe (SPU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spare Parts Universe (SPU) Information Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations

Spare Parts Universe (SPU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spare Parts Universe (SPU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 147.66K $ 147.66K $ 147.66K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 147.66K $ 147.66K $ 147.66K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00014766 $ 0.00014766 $ 0.00014766 Få mere at vide om Spare Parts Universe (SPU) pris

Spare Parts Universe (SPU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spare Parts Universe (SPU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPU's tokenomics, kan du udforske SPU tokens live-pris!

