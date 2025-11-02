UdvekslingDEX+
Den direkte SpaceX PreStocks pris i dag er 205.49 USD. Følg med i realtid SPACEX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPACEX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPACEX

SPACEX Prisinfo

Hvad er SPACEX

SPACEX Officiel hjemmeside

SPACEX Tokenomics

SPACEX Prisprognose

SpaceX PreStocks Pris (SPACEX)

Ikke noteret

1 SPACEX til USD direkte pris:

$205.66
$205.66
+0.20%1D
USD
SpaceX PreStocks (SPACEX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:47:43 (UTC+8)

SpaceX PreStocks (SPACEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 202.56
$ 202.56
24H lav
$ 207.15
$ 207.15
24H høj

$ 202.56
$ 202.56

$ 207.15
$ 207.15

$ 247.47
$ 247.47

$ 183.18
$ 183.18

-0.55%

+0.22%

-2.16%

-2.16%

SpaceX PreStocks (SPACEX) realtidsprisen er $205.49. I løbet af de sidste 24 timer har SPACEX handlet mellem et lavpunkt på $ 202.56 og et højdepunkt på $ 207.15, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPACEXs højeste pris nogensinde er $ 247.47, mens den laveste pris nogensinde er $ 183.18.

Når det gælder kortsigtet performance, SPACEX har ændret sig med -0.55% i løbet af den sidste time, +0.22% i løbet af 24 timer og -2.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Markedsinformation

$ 641.11K
$ 641.11K

--
--

$ 641.11K
$ 641.11K

3.12K
3.12K

3,119.843515017
3,119.843515017

Den nuværende markedsværdi på SpaceX PreStocks er $ 641.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPACEX er 3.12K, med et samlet udbud på 3119.843515017. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 641.11K.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SpaceX PreStocks til USD $ +0.459993.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SpaceX PreStocks til USD $ -29.9629078800.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SpaceX PreStocks til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SpaceX PreStocks til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.459993+0.22%
30 dage$ -29.9629078800-14.58%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er SpaceX PreStocks (SPACEX)

SpaceX engineers reusable launch vehicles and the Starlink satellite constellation for global broadband. Their focus on rapid reusability and vertical integration drives down launch costs and accelerates space access.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SpaceX PreStocks (SPACEX) Ressource

SpaceX PreStocks Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SpaceX PreStocks (SPACEX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SpaceX PreStocks (SPACEX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SpaceX PreStocks.

Tjek SpaceX PreStocks prisprediktion nu!

SPACEX til lokale valutaer

SpaceX PreStocks (SPACEX) Tokenomics

At forstå tokenomics for SpaceX PreStocks (SPACEX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPACEX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SpaceX PreStocks (SPACEX)

Hvor meget er SpaceX PreStocks (SPACEX) værd i dag?
Den direkte SPACEX pris i USD er 205.49 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPACEX til USD pris?
Den aktuelle pris på SPACEXtil USD er $ 205.49. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SpaceX PreStocks?
Markedsværdien for SPACEX er $ 641.11K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPACEX?
Den cirkulerende forsyning af SPACEX er 3.12K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPACEX?
SPACEX opnåede en ATH-pris på 247.47 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPACEX?
SPACEX så en ATL-pris på 183.18 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPACEX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPACEX er -- USD.
Bliver SPACEX højere i år?
SPACEX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPACEX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:47:43 (UTC+8)

SpaceX PreStocks (SPACEX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

