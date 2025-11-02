SpaceX PreStocks (SPACEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 202.56 $ 202.56 $ 202.56 24H lav $ 207.15 $ 207.15 $ 207.15 24H høj 24H lav $ 202.56$ 202.56 $ 202.56 24H høj $ 207.15$ 207.15 $ 207.15 All Time High $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Laveste pris $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 Prisændring (1H) -0.55% Prisændring (1D) +0.22% Prisændring (7D) -2.16% Prisændring (7D) -2.16%

SpaceX PreStocks (SPACEX) realtidsprisen er $205.49. I løbet af de sidste 24 timer har SPACEX handlet mellem et lavpunkt på $ 202.56 og et højdepunkt på $ 207.15, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPACEXs højeste pris nogensinde er $ 247.47, mens den laveste pris nogensinde er $ 183.18.

Når det gælder kortsigtet performance, SPACEX har ændret sig med -0.55% i løbet af den sidste time, +0.22% i løbet af 24 timer og -2.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 641.11K$ 641.11K $ 641.11K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 641.11K$ 641.11K $ 641.11K Cirkulationsforsyning 3.12K 3.12K 3.12K Samlet Udbud 3,119.843515017 3,119.843515017 3,119.843515017

Den nuværende markedsværdi på SpaceX PreStocks er $ 641.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPACEX er 3.12K, med et samlet udbud på 3119.843515017. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 641.11K.