Spaceswap MILK2 (MILK2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spaceswap MILK2 (MILK2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spaceswap MILK2 (MILK2) Information Officiel hjemmeside: https://spaceswap.app/ Køb MILK2 nu!

Spaceswap MILK2 (MILK2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spaceswap MILK2 (MILK2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.30K $ 45.30K $ 45.30K Samlet udbud $ 22.58M $ 22.58M $ 22.58M Cirkulerende forsyning $ 22.58M $ 22.58M $ 22.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.30K $ 45.30K $ 45.30K Alle tiders Høj: $ 5.2 $ 5.2 $ 5.2 Alle tiders Lav: $ 0.00118828 $ 0.00118828 $ 0.00118828 Nuværende pris: $ 0.00200606 $ 0.00200606 $ 0.00200606 Få mere at vide om Spaceswap MILK2 (MILK2) pris

Spaceswap MILK2 (MILK2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spaceswap MILK2 (MILK2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MILK2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MILK2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MILK2's tokenomics, kan du udforske MILK2 tokens live-pris!

MILK2 Prisprediktion Vil du vide, hvor MILK2 måske er på vej hen? Vores MILK2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MILK2 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!