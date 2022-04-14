SpacePenguin (P3NGUIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SpacePenguin (P3NGUIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
SpacePenguin (P3NGUIN) Information

$P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world!

As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this!

Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it

Officiel hjemmeside:
https://spacepenguin.co/
Hvidbog:
https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf

SpacePenguin (P3NGUIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SpacePenguin (P3NGUIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 87.00K
$ 87.00K
Samlet udbud
$ 36.20T
$ 36.20T
Cirkulerende forsyning
$ 36.20T
$ 36.20T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 87.00K
$ 87.00K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

SpacePenguin (P3NGUIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SpacePenguin (P3NGUIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal P3NGUIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange P3NGUIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår P3NGUIN's tokenomics, kan du udforske P3NGUIN tokens live-pris!

P3NGUIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor P3NGUIN måske er på vej hen? Vores P3NGUIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.