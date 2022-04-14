SpaceN (SN) Tokenomics Få vigtig indsigt i SpaceN (SN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SpaceN (SN) Information SpaceN is an NFT one-stop investment management tool.SpaceN will automatically count the investment income information of users buying and selling NFTs, so that users can timely understand the changes of their NFT assets.SpaceN will bring together the basic information and project dynamics of NFT projects to facilitate users to obtain valuable NFT project information in one stop.SpaceN will recommend corresponding social circles based on NFT holdings, so that users can find like-minded NFT holders or NFT traders.SpaceN will become a platform for users to build self-organized DAOs, so that users can build their own DAOs and sell their own NFTs. Officiel hjemmeside: https://www.spacen.xyz/ Køb SN nu!

SpaceN (SN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SpaceN (SN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.67M $ 51.67M $ 51.67M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 48.16M $ 48.16M $ 48.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Alle tiders Høj: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Alle tiders Lav: $ 0.04957282 $ 0.04957282 $ 0.04957282 Nuværende pris: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Få mere at vide om SpaceN (SN) pris

SpaceN (SN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SpaceN (SN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SN's tokenomics, kan du udforske SN tokens live-pris!

SN Prisprediktion Vil du vide, hvor SN måske er på vej hen? Vores SN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!