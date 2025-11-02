UdvekslingDEX+
Den direkte SPACEDOGE pris i dag er 0.00000415 USD. Følg med i realtid SPDG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPDG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

SPACEDOGE Pris (SPDG)

1 SPDG til USD direkte pris:

+1.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
SPACEDOGE (SPDG) Live prisdiagram
SPACEDOGE (SPDG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000041
$ 0.0000041$ 0.0000041
24H lav
$ 0.00000418
$ 0.00000418$ 0.00000418
24H høj

$ 0.0000041
$ 0.0000041$ 0.0000041

$ 0.00000418
$ 0.00000418$ 0.00000418

$ 0.00001458
$ 0.00001458$ 0.00001458

$ 0.00000388
$ 0.00000388$ 0.00000388

-0.18%

+1.27%

-32.45%

-32.45%

SPACEDOGE (SPDG) realtidsprisen er $0.00000415. I løbet af de sidste 24 timer har SPDG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000041 og et højdepunkt på $ 0.00000418, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPDGs højeste pris nogensinde er $ 0.00001458, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000388.

Når det gælder kortsigtet performance, SPDG har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +1.27% i løbet af 24 timer og -32.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPACEDOGE (SPDG) Markedsinformation

$ 204.69K
$ 204.69K$ 204.69K

--
----

$ 204.69K
$ 204.69K$ 204.69K

49.30B
49.30B 49.30B

49,302,458,046.51511
49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Den nuværende markedsværdi på SPACEDOGE er $ 204.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPDG er 49.30B, med et samlet udbud på 49302458046.51511. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 204.69K.

SPACEDOGE (SPDG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SPACEDOGE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SPACEDOGE til USD $ -0.0000007053.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SPACEDOGE til USD $ -0.0000023054.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SPACEDOGE til USD $ -0.00000404164761538463.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.27%
30 dage$ -0.0000007053-16.99%
60 dage$ -0.0000023054-55.55%
90 dage$ -0.00000404164761538463-49.33%

Hvad er SPACEDOGE (SPDG)

$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.

SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.

SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.

Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.

SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SPACEDOGE (SPDG) Ressource

Officiel hjemmeside

SPACEDOGE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SPACEDOGE (SPDG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SPACEDOGE (SPDG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SPACEDOGE.

Tjek SPACEDOGE prisprediktion nu!

SPDG til lokale valutaer

SPACEDOGE (SPDG) Tokenomics

At forstå tokenomics for SPACEDOGE (SPDG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPDG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SPACEDOGE (SPDG)

Hvor meget er SPACEDOGE (SPDG) værd i dag?
Den direkte SPDG pris i USD er 0.00000415 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPDG til USD pris?
Den aktuelle pris på SPDGtil USD er $ 0.00000415. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SPACEDOGE?
Markedsværdien for SPDG er $ 204.69K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPDG?
Den cirkulerende forsyning af SPDG er 49.30B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPDG?
SPDG opnåede en ATH-pris på 0.00001458 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPDG?
SPDG så en ATL-pris på 0.00000388 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPDG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPDG er -- USD.
Bliver SPDG højere i år?
SPDG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPDG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
SPACEDOGE (SPDG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

