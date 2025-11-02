SPACEDOGE (SPDG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000041 $ 0.0000041 $ 0.0000041 24H lav $ 0.00000418 $ 0.00000418 $ 0.00000418 24H høj 24H lav $ 0.0000041$ 0.0000041 $ 0.0000041 24H høj $ 0.00000418$ 0.00000418 $ 0.00000418 All Time High $ 0.00001458$ 0.00001458 $ 0.00001458 Laveste pris $ 0.00000388$ 0.00000388 $ 0.00000388 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) +1.27% Prisændring (7D) -32.45% Prisændring (7D) -32.45%

SPACEDOGE (SPDG) realtidsprisen er $0.00000415. I løbet af de sidste 24 timer har SPDG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000041 og et højdepunkt på $ 0.00000418, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPDGs højeste pris nogensinde er $ 0.00001458, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000388.

Når det gælder kortsigtet performance, SPDG har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +1.27% i løbet af 24 timer og -32.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPACEDOGE (SPDG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 204.69K$ 204.69K $ 204.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 204.69K$ 204.69K $ 204.69K Cirkulationsforsyning 49.30B 49.30B 49.30B Samlet Udbud 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Den nuværende markedsværdi på SPACEDOGE er $ 204.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPDG er 49.30B, med et samlet udbud på 49302458046.51511. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 204.69K.