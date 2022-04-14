Soyjak (SOY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Soyjak (SOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Soyjak (SOY) Information Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts! Officiel hjemmeside: https://soyjak.life/ Køb SOY nu!

Soyjak (SOY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Soyjak (SOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 492.47K $ 492.47K $ 492.47K Samlet udbud $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M Cirkulerende forsyning $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 492.47K $ 492.47K $ 492.47K Alle tiders Høj: $ 0.00656405 $ 0.00656405 $ 0.00656405 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00050285 $ 0.00050285 $ 0.00050285 Få mere at vide om Soyjak (SOY) pris

Soyjak (SOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Soyjak (SOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOY's tokenomics, kan du udforske SOY tokens live-pris!

SOY Prisprediktion Vil du vide, hvor SOY måske er på vej hen? Vores SOY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOY Tokens prisprediktion nu!

